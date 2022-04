“È il dolore più grande per ogni genitore”: morto durante il parto uno dei gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Un dolore che solo i genitori possono conoscere e che richiede grande rispetto. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato via social la morte di uno dei due gemelli durante le fasi del parto. La coppia, infatti, era in attesa di questo doppio lieto evento. Non si conoscono le cause del decesso, ma il dramma è ancora fortissimo nelle menti dei due. Fortunatamente, l’altra gemella è nata senza ulteriori complicazioni e gode di un buono stato di salute.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, la morte di uno dei due gemelli

Il messaggio di dolore per quanto accaduto poco prima è stato pubblicato, in tandem, da Cristiano Ronaldo e dalla sua compagna Georgina Rodriguez nella tarda serata di lunedì 18 aprile.

“È con la più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande per ogni genitore. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri per le loro cure e il loro supporto. Siamo devastati da questa perdita e chiediamo privacy in questo momento così difficile. Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.

Nei mesi scorsi, durante le fasi di registrazione della docu-serie Netflix “Io sono Georgina”, la compagna del campione del Manchester United aveva raccontato della sua gravidanza in modo molto ottimistico. Aveva detto di non aver preso eccessivo peso nonostante stesse portando in grembo due gemelli e che nel giro di poche settimane erano sparite anche le nausee. Insomma, quel che è successo durante le fasi del parto non sembrava aver dato dei segnali visibili nel corso delle settimane precedenti di gestazione.

(foto: da Instagram)