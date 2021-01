Nel giorno in cui Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta diventano zona arancione e provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia passano in zona rossa la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile

Dopo i 17.246 positivi e 522 decessi e nel giorno in cui Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta diventano zona arancione e provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia passano in zona rossa la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia: dati della Protezione Civile per il 15 gennaio

Regione per regione quali sono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: in Molise 39 contagi e 4 decessi. Nelle Marche dopo i 506 contagi di ieri oggi si registrano 571 nuovi casi positivi. Dei 571 casi odierni 132 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 10.538, 175 ad Ancona (13.927), 111 a Pesaro-Urbino (11.484), 92 a Fermo (5.774), 38 ad Ascoli Piceno (5.676) e 23 da fuori regione (1.805). In Alto Adige nelle ultime 24 ore 325 nuovi casi e 6 decessi su 2.920 tamponi ai quali vanno aggiunti 204 test antigenici positivi. In quarantena si trovano 11.277 persone. ESostanzialmente stabile il numero dei ricoveri: 209 nei normali reparti, 151 nelle cliniche private e 23 in terapia intensiva. I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 446 su 9.053 tamponi molecolari e 5.164 test rapidi. In Puglia sono stati registrati 1.295 casi positivi: 453 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 130 nella provincia Bat, 292 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 278 in provincia di Taranto, 3 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 31 decessi