La situazione dei contagi di Coronavirus nel Lazio con i dati del bollettino della Regione di oggi dopo i 1.612 casi positivi e 41 decessi di ieri: 1816 casi e 47 decessi

Bollettino Coronavirus Lazio oggi 15 gennaio

Da domenica nove regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta) passano in area arancione. Da quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 gennaio. Tra le nove regioni c’è anche il Lazio che è sempre stata in zona gialla. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto