I dati del Coronavirus in Lombardia oggi 3 giugno

Con 11.355 tamponi effettuati, la Lombardia registra 237 nuovi casi di Coronavirus (che in totale sono 89.442). È di 29 invece il numero dei morti in un giorno, che salgono quindi complessivamente a 16.172. Calano invece ancora i ricoveri: sono 131 in terapia intensiva (-35) e 2.995 negli altri reparti (-26).

I numeri del Coronavirus in Lombardia oggi 3 giugno

Oggi le terapie intensive hanno registrato un arretramento di 35 unità (totale a 131), mentre i ricoveri scendono sotto quota 3 mila a 2.995 (-26). Ieri i pazienti in terapia intensiva erano calati di una unità, mentre i ricoverati di 64. Risale il numero dei decessi che oggi sono 29 contro i 12 riportati ieri.

Oggi nel Milanese sono stati registrati 37 nuovi casi di Covid-19, di cui 14 nel capoluogo lombardo. In totale i contagi salgono a 23.176 in provincia, di cui 9.822 a Milano. Ieri nella Città metropolitana erano stati registrati 45 nuovi positivi, mentre nel capoluogo 12.

In dettaglio tutte le province: a Bergamo i positivi sono 13.465 (+77), a Brescia 14.861 (+51), a Como 3.890 (+10), a Cremona 6.470 (+6), a Lecco 2.756 (+5), a Lodi 3.483 (+7), a Mantova 3.367 (+2). E ancora: in provincia di Milano sono 23.176 (+37) di cui 9.822 (+14) a Milano città, a Monza e Brianza 5.556 (+28), a Pavia 5.365 (+3), a Sondrio 1.469 (+1), a Varese 3.637 (+5); 1.947 casi sono in fase di verifica.

