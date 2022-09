L'imbarazzante poesia di Gasparri che celebra le elezioni: "Torna in Senato il Cavaliere grand’autor di imprese vere"

Non è ancora arrivato il momento di dire addio alle parenresi trash a cui l’appena conclusa campagna elettorale ci aveva abituato. L’ultimo l’ha regalato l’esponente di Forza Italia Maurizio Gasparri che, dopo i risultati che hanno sancito la vittoria del Centrodestra a trazione meloniana, ha avuto il tempo di elaborare una poesia chiamata appunto “Ode alle elezioni”, un simpatico (almeno nelle intenzioni) componimento in cui il forzista tira le somme degli esiti delle urne.

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha declamato in diretta i versi della sua poesia mentre era ospite a “Un Giorno da Pecora” su Rai 1. Il successo di Meloni, Letta che “vien respinto”, la “gloria effimera” di Conte, Di Maio “rattristato”, il Terzo polo “che non fa un grande volo” e a concludere Berlusconi “l’eterno cavaliere grande autor di imprese vere” (guarda caso): questi sono i protagonisti dell'”Ode alle elezioni”, che sul finale regala anche un interessante spunto di riflessione sul caro bollette. La poesia recita:

Sono finite le elezioni, tra tik tok ed suggestioni, balza in testa la Meloni ma sorride Berlusconi. Perché il centrodestra ha vinto mentre Letta vien respinto. Dice ‘lascio ad altri il posto non rimango ad ogni costo’. Il Pd non trova pace per cercar uno capace. Conte parla di vittoria, ma è po’ effimera la gloria, il consenso è dimezzato dopo i fasti del passato. E Di Maio è rattristato perché al voto vien bocciato. La Meloni si prepara dopo aver vinto la gara. Il governo nascerà e politico sarà. Solo quarto il terzo polo che non fece un grande volo. Ma l’evento già annunciato è il ritorno nel Senato dell’eterno Cavaliere grand’autor di imprese vere. E l’Italia ora s’aspetta tagli veri alla bolletta …”.