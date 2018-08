Perché l’Italia non sa più crescere

Marco Ruffolo su Repubblica pubblica oggi un’analisi dei numeri dell’OCSE sulla crescita nei paesi membri, che decretano che l’Italia è l’unico Paese tra quelli del G7 che invece di accelerare subisce una frenata del proprio Pil: dallo 0,3 allo 0,2% tra il primo e il secondo trimestre 2018, contro un leggero aumento dallo 0,5 allo 0,6% dell’area Ocse.

Oltre agli effetti del neoprotezionismo, c’è un caso tutto italiano che, secondo i principali istituti di ricerca, affonda le radici nell’incertezza della politica economica. Incertezza nata durante una campagna elettorale carica di promesse, e cresciuta ora intorno alla prossima manovra autunnale, tanto da spingere Giovanni Tria a dichiarare che lo scopo della visita «non è cercare compratori per i titoli del debito pubblico».

«Non abbiamo questo problema, il debito è sostenibile e lo spread tornerà a scendere. Gli investitori cinesi valuteranno se acquistare i titoli italiani esattamente come faranno gli investitori di altri Paesi o quelli italiani. Fino ad oggi – ha detto Tria – chi lo ha fatto non si è pentito e sono fiducioso che il giudizio positivo sulla stabilità finanziaria dell’Italia si rafforzerà nel momento in cui si concretizzerà la politica di bilancio del governo».