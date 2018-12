L’eterno ritorno in campo di Matteo Renzi

Mentre il suo documentario è stato presentato ieri sulla sua pagina Facebook, Matteo Renzi continua a pensare a un nuovo partito/movimento fuori dal Partito Democratico, e proprio in questa ottica andrebbe visto il suo disimpegno dalle primarie del PD:

Per questo, spiega un renziano della prima ora «lui vuole far capire a tutti che è sempre più distante dal Pd». L’ex leader ammira i Verdi tedeschi che vincono in Baviera, il movimento Ciudadanos in Spagna, En Marche! di Emmanuel Macron. «Io – spiegava l’altra sera da Bruno Vespa – dico che la politica vecchia maniera, con le vecchie liturgie, non funziona più».

Con i suoi Renzi si spinge oltre: «Oggi un partito è: un leader, la capacità di imporre l’agenda e la comunicazione». Appunto, qualcosa di molto lontano dall’attuale Pd, con le sue correnti, le infinte liti interne. Meglio parlare agli italiani con un documentario su Firenze, allora, «io faccio il senatore dell’opposizione, cercando di non fargliene passare mezza (al governo, ndr)». Senatore «dell’opposizione». Non dice mai «senatore del Pd», da un po’ di tempo. Ecco allora i comitati civici, ecco i «Cittadini 2019 per la rivoluzione liberale». Ed ecco anche spiegata la decisione di non presentare un candidato renziano al congresso Pd.