Stranamente, non appena ai sovranisti si cominciano a chiedere dove sono i soldi per le fantasmagoriche promesse di riforme, subito arriva qualcuno arriva ad agitare lo spettro che si aggira sull’Europa: quello del governo dei cattivi. Oggi Franco Bechis, direttore del Tempo, ci spiega che l’Europa ci vuole imporre un nuovo Monti, come se il vecchio non fosse stato votato dal parlamento italiano:

I commissari europei due cose vogliono prima di tutte: l’attuazione completa della legge di Elsa Fornero sulle pensioni (e quindi non nascondono il loro sprezzo per quota 100, al di là dei costi che si stanno rivelando assai più ridotti delle previsioni iniziali), e il ritorno a una importante patrimoniale che ricomprenda alla tassazione Imu la prima casa degli italiani, alzando però per tutti gli immobili le valutazioni catastali di riferimento. Non solo: l’attuale Commissione europea vorrebbe pure che l’Italia la smettesse di disinnescare le famose clausole di salvaguardia, alzando le aliquote Iva che non sono ancora al livello più alto di Europa e che secondo loro non dovrebbero proteggere- come accade- con aliquote agevolate nemmeno generi alimentari di prima necessità.

Andando con ordine, nell’infografica qui sopra potete vedere cosa dice la Commissione Europea nella lettera in cui annuncia l’apertura di una procedura d’infrazione. Ovvero, la verità: spendere (a deficit) per fare quota 100 toglie risorse alla crescita economica del paese. I soldi presi in prestito, che rappresentano ipoteche sulla testa dei nostri figli (anche di quelli di Bechis e di Salvini, oltre a quelli eventuali di Di Maio), sono serviti non a investire nella crescita futura ma per abbassare, per alcuni, l’età della pensione. Giusta o sbagliata che sia la scelta, il punto è che i governi, di solito, per le proprie spese trovano le coperture. Invece questo governo ha deciso di spendere a deficit. Glielo ha detto l’Europa?

