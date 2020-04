I nuovi orari di uffici e negozi a Roma dal 4 maggio

In vista della fase 2 per l’allentamento delle misure sull’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a Roma si pensa a nuovi orari per uffici e negozi. Con l’obiettivo di “spalmare” il più possibile gli accessi ed evitare così gli assembramenti. Per questo si pensa a tenere aperti di sabato l’anagrafe, gli sportelli delle multe e del commercio, magari con l’apertura spostata di due o tre ore in avanti.

Il dipartimento del personale del Campidoglio ora dovrà mettere in atto la strategia e trattare con i sindacati. Il Messaggero spiega oggi che almeno per uno o due mesi, nella cosiddetta “fase 2” e non solo, tante categorie dovranno rivedere il proprio modo di lavorare:

Per i negozi, è già in programma un orario scaglionato, a seconda del settore. Le librerie, per esempio, dovrebbero aprire alle 11 e abbassare le saracinesche intorno alle 20; per le boutique di vestiti si ipotizza un’apertura alle 10. Anche i dipendenti comunali(24mila in totale, di cui 11mila con mansioni amministrative) sono chiamati allora a rimodulare il proprio impegno giornaliero. In Comune sperano di avere l’assenso delle corporazioni degli impiegati.

«Già tanti lavoratori – dicono a Palazzo Senatorio – si sono dimostrati sensibili alle sfide di questo momento difficile, da chi si è detto disponibile a collaborare con la Protezione civile ai vigili urbani che consegnano volontariamente buoni pasto e pacchi spesa alle famiglie in difficoltà». Le trattative inizieranno nelle prossime ore ma dovranno necessariamente viaggiare a ritmi molto più rapidi di quelli ordinari per arrivare a un accordo valido, se non dal 4 maggio, almeno per la prima metà del prossimo mese.