Il Corriere della Sera oggi pubblica un’infografica che riepiloga come funzioneranno i trasporti pubblici nella fase 2 mentre a Roma Virginia Raggi annuncia che verranno privilegiati bici e monopattini e ATAC prepara un piano per il distanziamento sociale sugli autobus. Il piano offerto al governo dall’Asstra,l’associazione che riunisce 150 aziende del trasporto pubblico locale, guidata da Andrea Gibelli, cerca di guardare anche ai conti.

Per questo chiarisce che non si potranno moltiplicare le corse, come qualcuno ipotizza, perché mancano i mezzi, il personale e la capacità delle reti. D’altra parte non si può nemmeno lasciare a terra passeggeri, perché aumenterebbero le vetture private. E allora? Asstra concorda con l’Inail sulla riorganizzazione delle attività produttive, gestita da una cabina di regia nazionale e da altre locali, per ridistribuire i flussi di traffico nel tempo, appiattendo i picchi giornalieri.

La strategia si basa su una regola: no alle ore di punta. Secondo una ricerca sul pendolarismo, i momenti di maggiore affollamento sono alle 7,21 del mattino a Roma, qualche minuto dopo a Milano. Poi tra le 17.30-18. Fabbriche, negozi, scuole dovranno modificare i loro tempi prevedendo uno scaglionamento. Ma anche il trasporto pubblico si deve riorganizzare tenendo conto che in Italia i mezzi collettivi per raggiungere i luoghi di lavoro vengono utilizzati dal 20% delle persone (5% del settore agricolo, il 15% l’industria). Il resto lo fanno i veicoli privati (auto, bicicletta, scooter) e chi va a piedi.