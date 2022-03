Bebe Vio celebra sui social l’arrivo di nuove protesi per mani e piedi di ultima generazione: “Chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica”

“Evvaaaai mi sono arrivate le mani ed i piedi nuovi!”: Bebe Vio annuncia via social l’ultima consegna speciale ricevuta: un nuovo modello di protesi più avanzato che le permetterà maggiore precisione nei movimenti, condizione che migliorerà la qualità della sua vita quotidiana e sportiva. “Tutte queste cose non avrei potuto farle senza l’incredibile evoluzione tecnologica degli ultimi anni. E chissà quanto ancora potrà migliorare la nostra vita in futuro grazie alla ricerca scientifica”, ha scritto su Instagram l’atleta paralimpica, allegando le foto dei nuovi arti, realizzati dall’azienda tedesca Ottobock.

Le nuove protesi di Bebe Vio: “Tutto questo possibile grazie all’evoluzione tecnologica” | VIDEO

In un video mostra di aver preso dimestichezza subito con le nuove protesti: sale e scende le scale e una rampa senza problemi, e sorride mentre lancia un sondaggio: “Di che colore tengo le mani, bianche o nere?”. Un cambiamento importante arrivato esattamente una settimana dopo il suo compleanno, festeggiato lo scorso 7 marzo con allegria insieme ad amici tra i quali l’ex rugbista e conduttore di “Tu Sì que vales” Martin Castrogiovanni, con il quale Vio condivide un’amicizia speciale: “Siamo come la Bella e la Bestia” aveva scherzato in un’intervista. Alle paralimpiadi di Tokyo 2020 aveva vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B confermandosi come icona dello sport paralimpico italiano.