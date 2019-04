Le nuove banconote da 100 e 200 euro

Entreranno in circolazione a fine maggio le due nuove banconote della serie ‘Europa’, con l’effigie della divinità della mitologia ellenica, dal taglio di 100 e 200 euro e con nuove caratteristiche studiate per migliorare sicurezza e resistenza. Lo annuncia la Banca centrale europea, che così completa la nuova serie introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dalla banconota da cinque euro (2013). I nuovi biglietti – la cui resistenza è illustrata da un video della Bce in cui vengono sottoposti a picchi di temperature, stirati, immersi nell’acqua, accartocciati o persino lavati in lavatrice – incorporano le caratteristiche di sicurezza dell’attuale banconota da 50 euro, con il ritratto nella filigrana e nell’ologramma, ma hanno anche elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare.

Nella parte superiore della striscia argentata – come spiega Bankitalia – c’è un ologramma con satellite, con il simbolo dell’euro che, muovendo la banconota, ruota attorno al numero. Inoltre, sempre muovendo la banconota, la cifra brillante, nell’angolo inferiore sinistro produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale e il numero cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro. Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.

