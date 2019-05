Nuova Castelli: la Francia vuole comprare il parmigiano reggiano

Nuova Castelli, il principale esportatore del Dop più ricco dello Stivale, è in vendita. E in pole position per l’acquisizione c’è Lactalis, il colosso francese che otto anni fa ha soffiato al Belpaese l’ex impero dei Tanzi, insieme all’italiana Granarolo. La produzione del parmigiano reggiano — grazie alla Denominazione d’origine protetta — è legata a territori e regole precise: le vacche possono essere nutrite solo con foraggi locali e non fermentati, è vietato l’uso di additivi e conservanti.

Lactalis ha salvaguardato finora l’italianità di Galbani, Invernizzi, Locatelli, del taleggio della Cademartori e delle mozzarelle Vallelata, i marchi che ha già in portafoglio. Ma, spiega il Corriere, ora è partita la corsa all’italianità, anche grazie alla campagna elettorale:

Da mesi il fondo Charterhouse Capital, entrato nel 2014 nel capitale di Nuova Castelli (che quindi è già in mani straniere: il fondo di private equity inglese detiene l’80%) —è alla ricerca di un nuovo socio, con l ’aiuto dell’advisor Rothschild. Anche un socio esclusivamente finanziario, non industriale. Ma, adesso, la possibilità di un matrimonio industriale è certamente più accattivante per Charterhouse che 5 anni fa rilevò il gruppo di Reggio Emilia per 350 milioni, quando il fatturato era inferiore a 300.

La Nuova Castelli — specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari con oltre mille dipendenti distribuiti su circa 20 impianti in Italia e all’estero — è tra i principali esportatori italiani di Parmigiano Reggiano, con un giro d’affari 2018 di 460 milioni. Il ministro Centinaio ha raccolto l’appello di Coldiretti per salvaguardare l’italianità, ovvero favorire Granarolo, che peraltro ha anche smentito l’interesse. Un altro show in favore di telecamera è in vista.

