Il delirio di Nunzia “Nandra” Schilirò sulle frequenze di Venere e il Santo Graal ventre di Maria Maddalena | VIDEO

L’abbiamo vista sul palco delle manifestazioni contro il Green Pass. Poi è apparsa in alcune trasmissione televisive per parlare della sua posizione contro la certificazione verde (e non solo). In tanti, ascoltandola, si sono chiesti: “Ma ci è o ci fa?”. Sentendo le sue parole pronunciate durante un “panel” online organizzato dai manifestanti, la risposta a questa domanda non può che essere duplice: ci è e ci fa. Perché dopo tutte le amenità ripetute a spron battuto (e non solo per quello è arrivato la sua sospensione), Nunzia “Nandra” (questo il suo nome di battaglia su Telegram) Schilirò era uscita dall’orbita mediatica, ma oggi ci rientra – con merito – andando a scavalcare i confini del fantastico mondo del fantastico.

Nunzia Schilirò, il delirio sulle frequenze di Venere e il Santo Graal

Parla da donna, e lo ribadisce a più riprese. Sostiene che le mobilitazioni contro il Green Pass, adesso, siano frutto di un grembo femminile che le ha partorite. Perché, secondo lei, lo dice la scienza. Anzi, un particolare ramo della scienza: “Il nostro è anche un atto di difesa nei confronti dei nostri uomini. Uomini pacifici e coraggiosi che prima di noi sono scesi in piazza. Ma adesso tocca a noi. Anche perché ci tengo a dire una cosa. Per la fisica quantistica, che io amo moltissimo, l’80% dell’energia dell’universo è di matrice femminile. E quando veniamo concepiti siamo essenzialmente tutte donne e solo dopo qualche mese noi diventiamo quello che siamo”.

Poi cita lo Yin e lo yang, sostenendo che l’energia femminile sia schiacciata. Un concetto reale, nella vita quotidiana, visibile ogni giorno con un atteggiamento della società civile (e, a tratti, anche nelle leggi) che non pongono sullo stesso livello uomini e donne. Ma cosa c’entra tutto ciò con le proteste contro il Green Pass. Questo resta un mistero che neanche la fisica quantistica potrà mai risolvere. Ma non finisce qui. Perché Nunzia Schilirò prosegue con le sue tesi deliranti.

Nell’intramezzo tra in delirio e l’altro, interviene anche un altro personaggio – Alberto Ferrarini – che sostiene che “l’uomo è troppo maschio”. Ma questo è un capitolo a parte in questo romanzo fatto di fisica quantistica e pseudo-religione. Perché poi l’ex vicequestore riprende la parola – sfruttando l’assist dell’esperto di numerologia – togliendo ogni dubbio sulla risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio (partendo dal minuto 27 del video): “Venere ha anche un’analogia con il numero 28 che è anche il numero della Maddalena, il discepolo numero 1 di Gesù. Una storia che è stata cambiata per renderlo più commerciale. Non a caso secondo molti storici il Santo Graal è il ventre della Maddalena. Venere vincerà ha una frequenza che è 51, che è anche la frequenza di Firenze e di Leonardo da Vinci famoso per la Gioconda”. Amen.

(foto: da Youtube)