No Formigli, io esco! Così Crosetto si alza e abbandona lo studio di PiazzaPulita | VIDEO

Piazzapulita è tornata a parlare dell’inchiesta di Fanpage “Lobby Nera” – acquisita dalla Procura di Milano che indaga sull’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e sul “Barone Nero” Roberto Jonghi Lavarini con le ipotesi di reato di riciclaggio e finanziamenti illeciti -, dando risposte alle domande (a distanza) fatte da Giorgia Meloni. Ieri sera, tra gli ospiti in studio, c’era anche Guido Crosetto, co-fondatore di FdI e grande amico della segretaria del partito. Ma l’imprenditore non ha voluto partecipare al confronto, abbandonando in anticipo lo studio.

Crosetto si alza e abbandona lo studio di PiazzaPulita

“Io ho ascoltato per un’ora la trasmissione e man mano che la sentivo andare avanti mi chiedevo: ‘Ma cosa ci faccio qua?’ – ha esordito Guido Crosetto rispondendo a tutti gli argomenti caldi della trasmissione messi in fila dal conduttore di PiazzaPulita, Corrado Formigli -. Perché io ho una grandissima stima nei confronti del giornalismo e una ancora più grande nei confronti della politica con la P maiuscola e della democrazia. E penso che la democrazia si fondi sul confronto e non sui plotoni di esecuzione”.

Questo discorso fa da preambolo alla plateale (e teatrale) decisione di alzarsi dalla sedia e iniziare il suo cammino verso l’esterno dello studio di La7: “Quando vedo plotoni di esecuzione dico ‘ok, è giusto che si difendessero le persone che poi vengono uccise’”. Formigli chiede a Crosetto di spiegare questo suo ultimo pensiero e Crosetto tira dritto: “Il plotone di esecuzione è quel che è stato detto finora in trasmissione nei confronti di Giorgia Meloni e dell’intero centrodestra”. Poi l’ex fondatore di Fratelli d’Italia spiega di aver lasciato la politica perché si sentiva al di sopra di “questo modo becero di farla”. Ed è lì che si definisce inadatto nel “recitare il ruolo di foglia di fico”. Allora decide di alzarsi e abbandonare lo studio.

Ma prima di farlo torna indietro per rispondere alle sollecitazioni del conduttore: “Siccome addormento i miei figli tutte le sere, avrei preferito essere con loro a casa tranquillamente”. Poi dice che in trasmissione si è “sparato” su persone che non possono difendersi. C’è da ricordare come Corrado Formigli (che Crosetto chiama erroneamente “Riccardo”) ha invitato più volte Giorgia Meloni nella sua trasmissione, ottenendo sempre risposte negative.

(foto da PiazzaPulita, La7)