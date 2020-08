«Noi rinunciamo alla mascherina. Fallo anche tu»

In questo video che circola da ieri su Twitter possiamo ammirare cinque prestigiosi candidati al Darwin Award mentre esclamano in coro “Noi rinunciamo alla mascherina” e poi buttano i dispositivi di protezione individuale in un falò improvvisato. Poi, uno per volta, consigliano all’avventore di seguire l’esempio: “Fallo anche tu”.

Avete presente la teoria sull’evoluzione della specie umana? Ecco, era una stronzata. Confidiamo, tuttavia, che si tratti di 5 pensioni in meno da pagare. pic.twitter.com/B24Yb2rEVh — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 23, 2020

Gli anziani sono la categoria che in questi mesi di epidemia è stata più falcidiata dal Coronavirus Sars-CoV-2 e da COVID-19. Nei dati pubblicati nel maggio scorso l’Istat ha spiegato che l’eccesso di mortalità più consistente si riscontra per gli uomini di 70-79 anni, i decessi cumulati dal primo gennaio al trentuno marzo 2020 aumentano di circa 50 punti percentuali rispetto allo stesso periodo della media 2015-2019; segue la classe di età 80-89 (+ 44%). L’incremento della mortalità nelle donne è invece più contenuto per tutte le classi di età; raggiunge alla fine di marzo il 20% in più della media degli anni 2015-2019, tanto per la classe di età 70-79 che per la 90 e più.

Nell’ambito delle province definite ad alta diffusione, e considerando i decessi avvenuti in un’età superiore o uguale ai 50 anni, se si confrontano gli andamenti giornalieri dei decessi Covid-19 rispetto all’eccesso stimato, essi spiegano in media il 61,5 % dell’eccesso di mortalità negli uomini e il 42% nelle donne, con una proporzione che per i primi aumenta nel periodo di osservazione, mentre scende lievemente per le donne.

