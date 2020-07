“No Covid da altri paesi”: Elisabetta Gardini e il cartello di protesta sul Coronavirus

“No COVID da altri paesi”, dice un cartello tenuto in mano dall’ex esponente di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini, che suona un po’ come “Mogli e COVID dai paesi tuoi”

In questo video tratto da Youtube possiamo ammirare nelle immagini di Pupia.tv possiamo ammirare l’ex candidata europarlamentare di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini mentre partecipa a una protesta a Cona, frazione del comune di Ferrara, contro l’hub chiuso della cittadina. La scelta dello slogan è però curiosa: “No COVID da altri paesi”, dice un cartello tenuto in mano dall’ex esponente di Fratelli d’Italia, che suona un po’ come “Mogli e COVID dai paesi tuoi”. E infatti su Twitter in molti hanno colto l’ironia:

Ora però sorge spontanea una domanda: e se il ceppo fosse lo stesso? Allora potrebbero venire? E come si fa a deciderlo? Bisogna prima analizzare il tampone, no?

