No agli autisti del Sud Italia sui bus della Val Venosta

Un’interrogazione presentata in consiglio provinciale a Bolzano dalla lista Süd-Tiroler Freiheit (Stf), quella di Eva Knoll, pasionaria sudtirolese, chiede che si risolva un problema impellente: quello degli autisti del sud sui bus della Val Venosta che non parlano tedesco:

Tutto è cominciato quando, mesi fa, le ferrovie hanno avviato i lavori di elettrificazione della linea che percorre la Val Venosta. I treni sono stati sostituiti da bus. E i conducenti sono in gran parte italiani. “Veniamo quasi tutti dal Sud”, racconta uno di loro: “È già capitato in passato quando sono stati compiuti lavori in Val Pusteria. Passiamo mesi in Alto Adige dove ci porta il lavoro che in Sicilia non si trova”. Parlate tedesco? “No. Hanno reclutato noi perché di sudtirolesi disposti a guidare un bus pare non se ne trovino”. Ma la Stf, riferisce l’Alto Adige, ha presentato un’in terrogazione sulla “presenza di autisti del Sud Italia che non sanno il tedesco e si ostinano a parlare in italiano sui bus sostitutivi tra Malles a Silandro”.