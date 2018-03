Il nipote di De Mita vorrebbe correre con i 5 Stelle

Il Corriere del Mezzogiorno ieri ha ospitato una fantastica intervista a Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco che ha dichiarato la sua stima per il MoVimento 5 Stelle (o tempora! o mores!, direbbe l’intellettuale della Magna Grecia) e addirittura la sua intenzione di correre con loro per diventare sindaco di Nusco (e qui l’intellettuale della Magna Grecia direbbe cose che non si possono scrivere):

Giuseppe De Mita, per due volte sindaco di Nusco, figlio del primo fratello (lo scomparso preside Vincenzo) dell’ex leader dc, ha frequentato l’Università Cattolica come zio Ciriaco. E nella biblioteca dell’attuale sindaco di Nusco si è formato. «È lì — ha detto in una intervista al Corriere del Mezzogiorno — che ho imparato a leggere De Gasperi e don Sturzo. Zio Ciriaco per me è stato come un secondo padre».