Vilipendio alla Repubblica e alle istituzioni, apologia di fascismo, istigazione a disobbedire alle leggi, atti contrari alla pubblica decenza, manifestazione non autorizzata e violazione delle norme anti covid. Per questi reati la Digos di Roma ha denunciato Nicola Franzoni, esponente di spicco del ‘Fronte di Liberazione Popolare’ che sabato scorso ha partecipato alla manifestazione organizzata nel centro di Roma autointitolatasi Marcia su Roma 2. L’uomo è accusato di aver urinato davanti alla presidenza del Consiglio.

Nicola Franzoni: l’organizzatore della Marcia su Roma che ha urinato davanti alla presidenza del Consiglio

Residente a La Spezia, Franzoni è stato fermato oggi in un albergo della Capitale, dove si era recato per partecipare a un’altra manifestazione non preavvisata. Nel video si vede Franzoni davanti al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle parti di Piazza Colonna: “Ora vi facciamo vedere il rispetto che abbiamo nei confronti della presidenza del Consiglio perché oggi mi hanno detto che siccome sono un rappresentante del popolo devo mantenere un profilo istituzionale. Ora vi facciamo vedere il profilo istituzionale che manteniamo”, dice Franzoni sghignazzando insieme agli altri prima di arrivare davanti alla porta del segretariato.

Secondo quanto riporta il Secolo XIX l’imprenditore e organizzatore della ‘marcia su Roma’ in passato sarebbe stato “legale rappresentante” di una società che gestiva alcune attività tra La Spezia e Carrara. Per non versare tutti i contributi – è l’ipotesi dei pm – avrebbe omesso “una o più registrazioni” per un totale di 255mila euro. Il Fronte Popolare di Liberazione ha rivendicato il gesto su Facebook:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NON MERITEREBBE SOLO UN PO’DI PIPÌ SULLA SUA TARGA..MA SACCHETTATE DI MERDA IN FACCIA PER TUTTO QUELLO CHE HA PROMESSO E NON MANTENUTO.. PER I 35.000 MILA ITALIANI MORTI..PER LE 300 MILA PARTITE IVA CHE CHIUDERANNO E PER IL MILIONE DI DISOCCUPATI SENZA CASSA INTEGRAZIONE CHE HA CREATO..PER LE CENTINAIA DI LAVORATORI E IMPRENDITORI SUICIDI SENZA SPERANZA E VOI IENE..SCHIFOSISSIMI SERVI LECCACULO DEL POTERE E DEL GOVERNO.. MERITERESTE DI ANDARE A ZAPPARE E VANGARE LA TERRA..A PANE E ACQUA PER UN ANNO

