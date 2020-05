La manifestazione è stata organizzata dal gruppo “Marcia su Roma” nato sul social network Facebook. “Il virus è un trucco per inventare la crisi”, urlano i manifestanti che cercano di arrivare a Montecitorio e finiscono per occupare piazza Venezia mentre uno di loro viene trattenuto dalla polizia

Manifestazione non preavvisata al centro di Roma. Circa 200 persone hanno raggiunto piazza Venezia con l’intenzione di andare a Montecitorio. Sul posto le forze dell’ordine. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo “Marcia su Roma” nato sul social network Facebook. “Il virus è un trucco per inventare la crisi”, urlano i manifestanti contenuti dai cordoni della polizia che blindano l’accesso delle strade verso Montecitorio.

«Il virus è un trucco»: la Marcia su Roma dei 200 a Piazza Venezia

In questo video di Local Team si vedono i manifestanti che provano a raggiungere piazza Monte Citorio ma vengono bloccati dalla polizia. La polizia intanto fa sapere che è in corso un’attività della polizia che sta identificando diversi gruppi di manifestanti, che saranno denunciati per manifestazione non preavvisata e quelli provenienti da fuori regione anche per la violazione del dpcm. Secondo quanto ricostruito, circa 200 manifestanti appartenenti al gruppo facebook ‘Marcia su Roma’ hanno tentato di arrivare a Montecitorio. Lì sono stati respinti dalla polizia e si sono diretti verso piazza Venezia. Anche lì hanno trovato un cordone delle forze dell’ordine e a quel punto si sono dispersi.

Ma alcuni si sono spostati a piazza Venezia: “Rimaniamo qui a oltranza. Occupiamo piazza Venezia e montiamo delle tende”. A dirlo alcuni manifestanti che stanno partecipando alla protesta in corso da stamattina al centro di Roma. “Occupiamo questa piazza per il futuro dei nostri figli e per tutto quello che ci hanno levato in questi mesi – dice al megafono un partecipante – il Governo ci ha tradito”. In questo video i manifestanti in piazza contro le politiche del governo riescono a sfondare cordone agenti antisommossa:

Mentre qui un manifestante viene trattenuto dalla polizia: