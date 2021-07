Stasera si gioca Italia-Belgio. Già nei giorni scorsi è trapelato cosa farà la nostra Nazionale di calcio: se il Belgio, che lo ha già fatto negli altri match, si inginocchierà per il Black lives matter, contro il razzismo, farà altrettanto per solidarietà con la squadra avversaria. C’è un’altra Nazionale che ha deciso, senza proclami, clamori e polemiche, di agire invece di parlare. Si tratta di quella di basket.

La lezione della Nazionale di basket che si inginocchia contro il razzismo

Ieri a Belgrado, nel preolimpico, la nazionale allenata da Sacchetti ha incontrato il Portorico. E entrambe le formazioni si sono inginocchiate, schierandosi l’una di fronte all’altra. Ecco il post di Italbasket che pubblica la foto con i giocatori inginocchiati e motiva, in modo inequivocabile, la scelta: “Gli Azzurri hanno scelto di inginocchiarsi, prima dell’inizio di ogni gara al Preolimpico, in sostegno al movimento #BlackLivesMatter contro il razzismo”.

I commenti al post sono altrettanto chiari: “Perché il basket è uno sport migliore del calcio?”, spiega qualcuno focalizzando immediatamente la questione. “Nazionale di Basket batte quella di Calcio. Chapeau 👏🏽”, scrive qualcun altro. Insomma non ci voleva moltissimo a fare una scelta chiara, coerente e senza fraintendimenti di sorta. Perché è vero che inginocchiarsi non è l’unico gesto da fare contro il razzismo. E che nessuno deve essere obbligato a farlo. Ma se il non inginocchiarsi inizia a diventare la rivendicazione di alcuni forse sarebbe meglio lasciare stare i distinguo per arrivare a ribadire il messaggio. Per tutti. L’Italia poi ha vinto in rimonta contro Portorico. Alla ‘Aleksandar Nikolic’ Arena, la squadra di coach Sacchetti ha battuto gli avversari 90-83 dopo essere sprofondata fino al -17 nel 1° tempo: decisivi i 21 punti a testa di Mannion, Polonara (con 10 rimbalzi) e Fontecchio. Gli azzurri sfideranno nella semifinale di sabato una tra Repubblica Dominicana e Filippine, con la finalissima che assegna il pass per Tokyo in programma domenica 4 luglio, con ogni probabilità contro la padrona di casa Serbia.