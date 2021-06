Belgio e Portogallo hanno fatto una scelta diversa. I calciatori prima del match hanno deciso di inginocchiarsi, così come l’arbitro. Un gesto contro il razzismo, secondo la modalità di protesta nata con il Black lives matters. E ora cosa farà l’Italia?

Belgio-Portogallo, tutti inginocchiati. Ci voleva tanto?

Tranne i portieri Courtois e Rui Patricio, tutti i giocatori hanno piegato il ginocchio prima del fischio di inizio. E dai social tanti italiani hanno rimarcato la differenza di atteggiamento di Belgio e Portogallo rispetto a quello della nostra Nazionale di calcio

Era tanto difficile per gli italiani fare quello che ora hanno fatto Belgio e Portogallo? Si sono inginocchiati per mandare un segnale, perché sanno che è importante. Chapeu #BelgioPortogallo — Mar 🍎|| kanej stan (@nonseinvisibile) June 27, 2021

I giocatori di #Portogallo #Belgio si sono #inginocchiati. Se un ragazzino belga o portoghese, stasera, chiede ai genitori il perché del gesto, be’ ne può uscire un bel racconto di eguaglianza. Intanto #Meloni gioisce perché l’Italia ha vinto in piedi. Fate voi. #Inginocchiarsi — Monsieur Opale (@MonsieurOpale) June 27, 2021

Belgio e Portogallo prima della partita si sono inginocchiati, quindi alla prossima partita la nazionale italiana al di là del risultato farà una figuraccia #IoNonMiInginocchio #stocaxxo — claudio decastelli (@claudio_dcst) June 27, 2021

Intanto per l’Italia, che prima della partita con l’Austria ha deciso di non inginocchiarsi per il Black lives matter, si prospetta un dilemma e una probabile figuraccia, come notano in tanti sui social. Sarà il Belgio a sfidare la Nazionale ai quarti di finale degli europei. La squadra di Roberto Martinez a Siviglia ha infatti battuto agli ottavi il Portogallo con il risultato di 1-0, grazie alla rete di Thorgan Hazard al 42′. Cosa succederà se gli avversari ripeteranno il loro gesto? Gli azzurri rimarranno in piedi o smentiranno clamorosamente quello che hanno fatto prima del match con gli austriaci? In ogni caso una decisione che farà molto discutere