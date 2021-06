Si potrebbe chiamarlo il “Gioca jouer” della Nazionale italiana di calcio. Dopo essere rimasti in piedi prima del fischio di inizio della partita con l’Austria sembra che gli Azzurri per la partita con il Belgio si inginocchieranno.

Italia-Belgio: i calciatori si inginocchiano?

L’indiscrezione arriva da Repubblica che, all’indomani del gesto avvenuto dai calciatori del Belgio e del Portogallo durante l’ultimo match e delle conseguenti polemiche per la mancata occasione colta dall’Italia per manifestare contro il razzismo, scrive:

L’indiscrezione filtra da Coverciano e fa seguito alle parole del capitano Chiellini nei minuti precedenti la partita di Londra con l’Austria quando il veterano della squadra disse che il gesto sarebbe stato automatico, se gli avversari lo avessero fatto, in segno di solidarietà con loro.

Dunque venerdì vedremo i calciatori inginocchiati? Salvini si augura di no: “Non dico niente, perché non voglio portare sfortuna. Spero di vedere tanti azzurri inginocchiati ma non a inizio partita, durante la partita come Chiesa dopo il goal. Da tifoso degli azzurri venerdì sera mi auguro di vedere tanti inginocchiamenti in seguito alle reti fatte. Però per scaramanzia non dico nulla, dico solo che abbiamo una grande squadra, un grande collettivo e un grande mister”, ha spiegato il leader della Lega ai microfoni di Rtl 102.5, durante ‘Non stop news’. Cosa succederà? Di sicuro un risultato la Nazionale lo ha raggiunto: ricevere una marea di critiche. Come quelle che si sono viste ieri sera sui social:

Era tanto difficile per gli italiani fare quello che ora hanno fatto Belgio e Portogallo? Si sono inginocchiati per mandare un segnale, perché sanno che è importante. Chapeu #BelgioPortogallo — Mar 🍎|| kanej stan (@nonseinvisibile) June 27, 2021

I giocatori di #Portogallo #Belgio si sono #inginocchiati. Se un ragazzino belga o portoghese, stasera, chiede ai genitori il perché del gesto, be’ ne può uscire un bel racconto di eguaglianza. Intanto #Meloni gioisce perché l’Italia ha vinto in piedi. Fate voi. #Inginocchiarsi — Monsieur Opale (@MonsieurOpale) June 27, 2021

Belgio e Portogallo prima della partita si sono inginocchiati, quindi alla prossima partita la nazionale italiana al di là del risultato farà una figuraccia #IoNonMiInginocchio #stocaxxo — claudio decastelli (@claudio_dcst) June 27, 2021

Comunque vada sarà un insuccesso insomma, o prevarrà il “meglio tardi che mai”?