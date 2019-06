Il Navigator non farà il Navigator

«I’m a Navigatooor, i’m a mama-papa comin’ for you»: il Navigator del reddito di cittadinanza non farà il navigator del reddito di cittadinanza. Valentina Conte su Repubblica ci spiega come il mestiere inventato da Mimmo Parisi from Massachussets per maggior gloria di Luigi Di Maio è destinato a subire un repentino cambiamento:

E quella che Mimmo Parisi, presidente Anpal, chiama «una vittoria dell’Italia» assomiglia più a un compromesso all’italiana. Le Regioni ottengono quanto volevano sin dall’inizio: 2.980 assistenti tecnici, collaboratori precari fino al 30 aprile 2021. Nei centri per l’impiego non ci saranno dunque tutor all’americana, con tablet e super App per trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza, anche contattando le imprese. Ma assistenti degli operatori esistenti. Aiuteranno come possono. E certo, impareranno un mestiere. Sempre che riescano ad essere contrattualizzati. La graduatoria della selezione post-quizzone — vincitori e idonei, in totale 5.960 — risulta falsata da un algoritmo applicato ai risultati del test, difforme dalla modalità di attribuzione del punteggio fissata dal bando, come raccontato ieri da Repubblica. I partecipanti se ne sono accorti quando hanno fatto accesso agli atti.

Infine il capitolo dei 654 precari storici — anche da 15-20 anni — di Anpal Servizi. Il governo aveva assicurato la stabilizzazione di almeno 400 tra loro. Poi però l’emendamento anche qui al decreto Crescita non è mai stato depositato. E non se ne parla più. Sindacati e Coordinamento nazionale dei precari hanno chiesto un altro incontro al ministro Di Maio. Si vedrà.

