La multa di 30 euro per chi non accetta bancomat e carte di credito

L’ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra – alla fine portato in Consiglio dei ministri pur non essendo all’ordine del giorno – contiene ulteriori norme di contrasto all’evasione; in particolare ci sono le sanzioni per spingere il passaggio ai pagamenti tracciabili: ad esempio viene formalizzata la sanzione per gli esercenti che non accettano carta di credito e bancomat: dovranno pagare 30 euro più il 4 per cento del valore della transazione. Dunque resta da capire se sarà questa la versione finale del provvedimento, perché la stretta potrebbe non essere gradita ad una parte della maggioranza.

In base alla bozza gli esercenti che rifiutano un pagamento effettuato con carta o bancomat rischiano una sanzione amministrativa di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici. A controllare le violazioni saranno “ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.

