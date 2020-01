MoVimento Bombatomica: il nuovo partito di Gianluigi Paragone

Gianluigi Bombatomica Paragone sta davvero pensando di formare un nuovo partito per fare concorrenza al MoVimento 5 Stelle che lo ha cacciato e propone ad Alessandro Di Battista di dargli una mano. Il senatore lo dice oggi in un’intervista alla Stampa:

«Non puoi pensare di dire sempre che le Regionali sono elezioni con una prospettiva solo locale. Ormai è tardi per riprendersi. Il Movimento è una forza europeista e filo Pd. In Italia, per colpa di Di Maio, non ci sono più forze politiche anti-sistema. Ma c’è ancora un elettorato ampio che cerca qualcuno che li rappresenti. Ecco perché, nonostante la mia espulsione, dai territori mi chiamano per incontrarci e parlare».

Stai pensando di creare un movimento?

«Non ho problemi a dire che sto guardando molto, in questi mesi, agli ambienti dei meet up e degli ex attivisti M5S. Tutta gente che vorrebbe tornare a sentire parole antisistema. Mi stanno chiedendo di organizzarci e di mettere su qualcosa».