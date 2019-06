Ma che hanno fatto a Morisi le donne della Sea Watch?

Dietro un grande leader c’è sempre un grande social media manager. E quindi, dietro un piccolo leader non poteva che esserci Luca Morisi. Il quale ieri su Twitter non trovava di meglio da fare che postare le foto di quattro componenti dell’equipaggio della Sea Watch e dire che sono “pronte per le primarie del PD!”.

D’altronde Luca Morisi è fatto così: male. E per questo gli tocca chiamare in causa chi non c’entra nulla in un infinito “E allora il PD?” che ha copiato dai grillini e che gli fa portare a casa un epiteto chiaramente meritato:

Alla canna del gas. Ma non avete null‘altro da dire che „Pd“? Siete veramente dei poveracci. https://t.co/fYldxrLG5C — Udo Gümpel (@udogumpel) 28 giugno 2019

Sui tratti di infantilismo del social media manager assunto al ministero – l’intero staff ci costa la miseria di mille euro al giorno, pensate che fortuna – invece si esprime Carlo Calenda:

E d’altro canto chi ha bisogno di donne quando hai il Capitano?

Leggi anche: Cosa succede a Toninelli quando gli si fa una domanda “fuori copione” su porti chiusi, sbarchi e migranti