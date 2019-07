Un’altra discarica a Roma vicino Malagrotta?

Nei piani per i rifiuti a Roma c’è anche l’ipotesi di un’altra discarica dalle parti di Malagrotta a Monte Carnevale, in un’area di cui si era già parlato qualche anno fa quando il prefetto Goffredo Sottile era il commissario proprio per la ricerca di un sito in cui realizzare la discarica (non se ne fece nulla). Il progetto, presentato in Regione da una società che si chiama New Green, prevede una discarica per rifiuti contenenti amianto e per rifiuti inerti. Dell’ipotesi si discute insieme al progetto presentato dal gruppo abruzzese Maio per Pian dell’Olmo, nel XV Municipio. Con le solite proteste e un’evidenza: se davvero il nuovo piano dei rifiuti ormai pronto in Regione chiederà l’autosufficienza impiantistica a Roma, da qualche parte una discarica di servizio andrà realizzata e la corsa è già cominciata, con Ama che resta alla finestra a guardare,visto che ad oggi non ha neppure il piano industriale.

Intanto proprio oggi scade il termine di due settimane concesse all’Ama per recuperare i rifiuti dalle strade. Nel corso del vertice dalla Regione è stato chiesto di rafforzare gli interventi sulle decine e decine di discariche abusive che vengono segnalate in molte zone.

