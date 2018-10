Per la Montanari gli alberi cadono a causa del global warming

Il global warming fa cadere gli alberi a Roma. Non quindi la scarsa manutenzione, che ha causato il flambus anche se qualche sveglione parlava di oscuri sabotaggi, e a dirlo è l’assessora all’Ambiente del Comune di Roma Pinuccia Montanari in un’intervista al Messaggero:

Assessore, nel 2018, siamo arrivati quasi a 200 incidenti…

«Per l’esattezza 178. Nel 2017 erano stati solo 41». Ecco, come spiegate questo picco del 330%?

«Se guardiamo ai numeri dal 2005 a oggi, si scopre che gli aumenti sono sempre dovuti a particolari eventi atmosferici, penso alla nevicata del 2012, anno in cui si registrarono 497 crolli, o alle alluvioni e alla tromba d’aria del 2008, anno da 271 incidenti». Tutta colpa della neve di febbraio?

«Assistiamo anche a cambiamenti climatici che rendono la gestione del verde sempre più problematica».

Ora, i più scafati di voi avranno già compreso che se per caso non fai la manutenzione degli alberi per un po’ di tempo la situazione peggiora in maniera esponenziale e il global warming agirà, sì, ma nulla c’entra con questo. Ma tutto ciò non sfiora Pinuccia: