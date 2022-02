“Non è morto, ma se è morto lo hanno ammazzato”: come i no vax hanno preso le voci su Luc Montagnier

Le voci su Luc Montagnier morto si sono fatte sempre più incessanti nelle giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio. Una testata francese, France Soir, ha riportato la notizia. Prima tramite un tweet, poi attraverso un articolo in cui si dà conferma del decesso all’ospedale americano di Neuilly-sur-Sein. Poi altre voci di medici e colleghi che lo hanno affiancato nel corso dei suoi lunghi anni di lavoro. Sta di fatto che sui social sono immediatamente montati i complotti e le teorie della cospirazione da parte dei no vax.

Montagnier morto, dalle voci alle cospirazioni social dei no vax

E questo è solo l’inizio delle teorie del complotto. Perché in tanti – ancora non sapendo se la notizia sia reale o no, visto che mancano conferme ufficiali o smentite – hanno immediatamente aperto il vaso di Pandora della cospirazione. Partendo, per esempio, da una delle sue recenti teorie sui vaccini anti-Covid.

Se è morto vuol dire che sull’Aids ha detto l’ennesima verità. Stavolta troppo grande per essere accettata.

Se è vivo, siamo felicissimi.#Montagnier — Covidiots – la paggina officinale (@Covidioti) February 9, 2022

#Montagnier

Qualche giorno fa, in ottima forma:

“Terza dose di vaccino causa AIDS”

Oggi morto.

QUESTI SONO FATTI, NON COMPLOTTI.

A Milano stava benissimo. — Francesco Mosca (@FmMosca) February 9, 2022

Poi c’è anche chi, addirittura, si spinge oltre e va a rinvigorire il fronti dei “decessi” eccellenti che sarebbero morti improvvisamente. E tra i nomi troviamo Trinca, Biscardi e addirittura lo scomodissimo personaggio Mauro da Mantova.

A me pare strano che muoiano tutti quelli che hanno espresso dubbi o contrarietà nei confronti dei vaccini MRna #Montagnier Trinca Biscardi De Donno altri ricercatori in altre parti del mondo. Coincidenze? Mah — OGM (@giusyoni) February 9, 2022

Quindi stanno morendo o uccidendo tutti i medici contrari ai vaccini?#DeDonno#Trinca #Montagnier — La MariXena 🧊🧱 (@etherea_etherea) February 9, 2022

Insomma, alcuni dicono che la notizia di Montagnier morto sia falsa (e, al momento, non abbiamo materiale ufficiale per confermare o smentire), ma allo stesso tempo dicono che se è morto è stato ucciso. Insomma, un vuoto a perdere.