È morto Mauro da Mantova, il no vax famoso per i suoi interventi a La Zanzara

Maurizio Buratti, meglio conosciuto come Mauro da Mantova, è morto lunedì sera all’ospedale Borgo Trento di Verona in cui era ricoverato da inizio dicembre dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito all’infezione da Covid. L’uomo, molto noto nell’etere per i suoi interventi negazionisti, no vax e cospirazionisti a La Zanzara, Radio 24, si è spento nel letto del nosocomio veneto. A darne notizia è stato David Parenzo su Twitter.

E’ morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini. — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) December 28, 2021

Mauro da Mantova è morto di Covid dopo lunghe settimane di ricovero

“È morto ieri sera alle 22 nell’ospedale di Verona Mauro da Mantova. Riposa in pace ovunque tu sia, vecchio complottista. Spero solo che la tua triste storia serva da esempio a tutti coloro che ancora alimentano dubbi su efficacia dei vaccini”, ha scritto il giornalista e conduttore su Twitter. E proprio Parenzo, insieme a Giuseppe Cruciani, ha spesso ospitato in radio i pensieri del carrozziere di 61 anni. Un uomo che nel corso degli anni si è reso protagonista di molte mobilitazioni cospirazioniste, acuite dal periodo pandemico.

Ed è diventato un nome e un volto molto noto al pubblico (anche a coloro i quali non seguono “La Zanzara”) dopo il suo ricovero in ospedale. E soprattutto in seguito alla sua ultima telefonata in radio quando raccontò che, da positivo a un tampone, era andato in un supermercato a fare la spesa. Con la mascherina abbassata.

Poi l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, l’arrivo in ospedale (anche se lui non voleva andarci), il ricovero e il trasferimento nel reparto di terapia intensiva nel nosocomio veronese di Borgo Trento. Ma non ha mai risposto alle cure: la situazione era troppo grave e i medici non sono riusciti a salvare la sua vita.