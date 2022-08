Il ripensamento di Monica Cirinnà: si candida in un collegio difficile “per amore della comunità”

Monica Cirinnà, senatrice per il Partito Democratico dal 2013, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama ha annunciato che ha deciso di accettare la candidatura proposta dal Partito Democratico. Si tratta di una decisione inaspettata, perché inizialmente Cirinnà aveva rifiutato la candidatura, dichiarando che avrebbe rinunciato a presentarsi come capolista nel collegio uninominale di Roma 4.

Il ripensamento di Monica Cirinnà

Ora ha deciso di accettare la candidatura in un collegio definito “difficile” e dato per perdente dai sondaggi. Cirinnà aveva spiegato che i temi di cui si occupa, tra cui la difesa dei diritti della comunità LGBTQ+, non sono coerenti con la propria candidatura nel collegio di Roma 4, proposta dal PD, comprendente territori «con un forte radicamento della destra». Sottolinea che il suo non è un ripensamento dettato dall’interesse quanto «dall’amore e dal rispetto per tanta gente che ancora crede in me». A portarla verso questa decisione infatti sarebbero stati i tanti messaggi ricevuti dalla senatrice a sostegno della propria candidatura.

Nel corso della conferenza stampa, Monica Cirinnà ha esposto le ragioni del suo ripensamento e spiegato che al centro delle proprie decisioni resta la battaglia volta a “non abbandonare chi si sente solo”. Cirinnà è infatti nota per la sua battaglia per l’approvazione nota come “Legge Cirinnà”, che ha istituito le Unioni civili in Italia.

«Penso che sarà una battaglia difficile, complicata ma che forse vale la pena di fare, per salvare l’Italia dall’oscurantismo e dai fascisti. E nonostante tutti gli errori fatti, credo che valga ancora la pena votare Pd» ha detto Cirinnà, esponendo poi la propria decisione anche in un tweet in cui scrive: «Accetto collegio difficile, come gladiatore.»