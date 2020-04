Come va compilato il modulo autocertificazione dal 4 maggio

Il dietrofront pare definitivo: il modulo autocertificazione dal 4 maggio non cambierà ma bisognerà compilarlo in modo diverso per dichiarare le visite ai “congiunti“, parola che ha via via raggiunto un significato sempre più ampio comprendendo gli “affetti stabili” prima e gli amici poi. Oggi il Corriere della Sera racconta che l’orientamento del Viminale è quello di mantenere l’ultima versione del modulo ed emanare una circolare per precisare che per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei «congiunti» dai quali si va in visita.

E dunque è possibile si possa continuare ad utilizzare il modulo già esistente seguendo quattro regole:

1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.

2. Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione.

3. Riempire tutti gli spazi barrando la casella «situazione di necessità».

4. Nello spazio «a questo riguardo dichiara che…» specificare che si tratta di una visita a un «congiunto» inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità. Entro sabato il governo dovrà chiarire quali parenti siano inseriti nella definizione «congiunti» e che cosa si intende per affetti stabili.

E già qui cominciano a sorgere alcune domande. Se i “congiunti” sono i fidanzati o le fidanzate, è chiaro che non si può indicare alcun grado di parentela. E la stessa cosa vale per gli amici. Anche la Stampa spiega oggi che il ministero ha preso questa direzione e ne spiega anche la logica:

Lo scopo è impedire la diffusione del virus e l’arma più potente è il distanziamento sociale. Perciò, quando uscirà la prossima circolare della ministra Luciana Lamorgese con le indicazioni operative per le pattuglie su strada, non meraviglierà se l’attenzione non sarà focalizzata sul congiunto, ma sulle persone fermate. Sul modulo dell’autocertificazione, insomma, non verrà richiesto se si va in visita a familiare di primo secondo o terzo grado, un amico o un’amica, oltretutto rischiando un conflitto con la legge che regola la Privacy, ma piuttosto su chi si trova in macchina. Se c’è una persona sola al volante, e magari è pure munita di mascherina, non si vede proprio quale sia il rischio sanitario.

Mentre il Messaggero fa un passo più in là e dice quello che tutti stanno pensando: ovvero che così la verifica delle affermazioni del fermato da parte delle forze dell’ordine è più o meno impossibile: