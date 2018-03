Il mistero del master in “Knowledge management” di Roberto Fico

Si dice con insistenza che Roberto Fico, il deputato a 5 Stelle che qualche tempo fa ci raccontava la fatica di vivere con tremila euro al mese (e tutte le spese pagate), abbia buone possibilità di diventare il prossimo presidente della Camera. Dal momento che per cinque anni ci siamo dovuti sorbire ogni sorta di illazione sulla preparazione e la competenza di Laura Boldrini (che ha un curriculum di tutto rispetto) andiamo a vedere chi è il pentastellato che diventerà la terza carica dello Stato.

Laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Trieste con una tesi dal titolo Identità sociale e linguistica della musica neomelodica napoletana Fico racconta di aver conseguito successivamente un Master in “Knowledge management” organizzato “dai politecnici di Palermo, Napoli e Milano”. Durante questo “master” Fico scrive di aver avuto la possibilità “di approfondire gli studi sulla gestione e sulla distribuzione del capitale umano e della conoscenza all’interno delle aziende private, delle organizzazioni no-profit e del settore pubblico”. Questo dato è riportato sia nella biografia del sito ufficiale di Fico che sul suo curriculum pubblicato su Rousseau, il cosiddetto sistema operativo del M5S.

Ciao @giorgioventre, tu conosci questo “Master in knowledge management” dei “politecnici di Napoli, Palermo e Milano”? Avete un politecnico? Da quando? pic.twitter.com/bAnuyzhfzS — Alfonso Fuggetta (@AlfonsoFuggetta) March 22, 2018

La cosa interessante è che non esistono né un Politecnico di Napoli né un Politecnico di Palermo. A notare l’incongruenza è stato su Twitter Alfonso Fuggetta, che è docente proprio al PoliMi. L’ufficio stampa del Politecnico di Milano ha confermato a neXt Quotidiano che il Politecnico di Milano non ha mai erogato un master in “Knowledge Management”.

Per motivi di privacy però il Politecnico non ha potuto confermare o smentire l’ipotesi, avanzata da Fuggetta su Twitter e sostenuta anche dal Direttore Laboratorio Nazionale per l’Informatica e la Telematica Multimediali (nonché docente alla Federico II di Napoli) Giorgio Ventre che il “master” a cui fa riferimento Fico nel suo curriculum sia in realtà un progetto promosso da Poliedra – Politecnico di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli studi di Palermo e Academy 365 che si chiama “Multimedia Skill“.

Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro prevedeva interventi formativi per 150 giovani disoccupati laureati in discipline umanistiche e comprendeva cinque percorsi formativi tra cui appunto “knowledge management”. Ma non si trattava di un master. Il progetto è stato attivato una volta sola nel 2002. Roberto Fico si è laureato a Trieste nel 2001.