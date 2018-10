Mirko: l’ultrà salviniano e la morte di Desirée Mariottini

Il Fatto Quotidiano scrive oggi in un articolo a firma di Vincenzo Bisbiglia che un italiano, chiamato Mirko, è stato sentito dai magistrati in relazione alla morte di Desirée Mattesini. Nei giorni scorsi si era parlato di un quinto uomo nella storia dello stupro e dell’omicidio della 16enne in via dei Lucani a San Lorenzo. L’uomo non è indagato.

L’“ultrà salviniano”, come è stato ribattezzato negli ultimi giorni per aver acclamato, insieme ad alcune donne del quartiere, l’arrivo del ministro dell’Interno a San Lorenzo, aver partecipato alle contestazioni alla fiaccolata di giovedì scorso e presenziato alla marcia di Forza Nuova di sabato. Dopo aver assistito ai rilievi della polizia scientifica e ad altri sopralluoghi degli inquirenti, ieri era presente anche alla preparazione delle esequie di Desirée, all’obitorio comunale al Verano, quando gli uomini della Squadra Mobile lo hanno condotto in Questura per risentirlo. È stata interrogata anche una delle due bariste del locale di San Lorenzo frequentato da Mirko.

Gli investigatori cercano informazioni sulle due amiche “romane” di Desirée, Antonella (la ragazza dalle treccine blu) e una certa “Claudia che faceva la modella”.