Il Miur copia un testo universitario russo per la simulazione della seconda prova della Maturità

La novità della maturità 2019 sarà l’introduzione di una seconda prova multidisciplinare. Per gli studenti del Liceo Classico ad esempio ci sarà quindi sia greco che latino mentre al Liceo Scientifico oltre alla classica prova di matematica è prevista anche quella di fisica. Sul sito del MIUR sono stati pubblicati gli esempi delle tracce per la simulazione della seconda prova. Ma tra i quesiti proposti spunta un plagio.

Quando Bussetti diceva che la Maturità 2019 era costruita sulle esigenze dei ragazzi

Come racconta Repubblica una delle domande è infatti presa integralmente da un testo di fisica russo. Si tratta del manuale di Igor Idorov Problems in General Physics, edizioni MIR uscito nel 1981. Un plagio, visto che il quesito del MIUR è una semplice traduzione dell’originale in inglese. Ma non solo, perché il testo di Idorov non è un libro per le scuole superiori ma un manuale universitario. Insomma si tratterebbe di un testo avanzato che presuppone competenze che gli studenti della quinta liceo scientifico potrebbero non avere ancora acquisito.

Se il plagio (sei domande su otto del questionario di fisica) è la dimostrazione che forse il Ministero ha voluto fare le cose forzando i tempi e che quindi gli uffici preposti sono stati presi in contropiede dalla modifica dell’esame proposta dal ministro e hanno dovuto quindi elaborare una simulazione in fretta e furia. Il problema però non è tanto il copia-incolla, perché in fondo – spiega su Repubblica Roberto Natalini – è comprensibile che si prenda spunto da altri testi per la creazione dei quesiti. Il punto è che esercizi di fisica per universitari non sono senz’altro adatti a degli studenti di liceo scientifico.

Se una cosa come questa fosse capitata non alla simulazione – dove il candidato era tenuto in ogni caso a rispondere solo a 4 degli 8 quesiti proposti – ma durante la maturità le conseguenze avrebbero potuto essere disastrose per i maturandi che si sarebbero trovati di fronte ad un problema di difficile soluzione con le competenze acquisite durante il corso di studi. Curiosamente qualche giorno fa il ministro Bussetti aveva dichiarato alla Stampa che la Maturità 2019 era stata costruita “sulle esigenze dei ragazzi, dimostrando attenzione“. Il ministro spiegava che la nuova modalità ha introdotto una “semplificazione” dell’esame, peccato che per quanto riguarda la prova di Fisica forse questa semplificazione al momento non si sia vista.