Aveva inscenato un funerale per le vie del centro storico di Cesena, in occasione della seconda unione civile tra persone dello stesso sesso celebrata in Comune. Lo scorso ottobre il Tribunale di Forlì ha concesso la messa alla prova, tramutando la pena in lavori socialmente utili, tra i quali la tinteggiatura di alcuni fabbricati del cimitero urbano di Diegaro.

Il militante di Forza Nuova mandato ai lavori socialmente utili all’Arcigay

E così un esponente di Forza Nuova, di 57 anni, che insieme ad altri militanti il 5 febbraio 2017 aveva sfilato con tanto di bara in spalla per le vie di Cesena inscenando il funerale d’Italia’, nei giorni scorsi ha effettuato i lavori di tinteggiatura, dedicandosi alle pareti esterne della camera mortuaria del cimitero e ad altre strutture, per 6 ore. Non solo: il Resto del Carlino riferisce che domani lo stesso militante andrà a svolgere servizio socialmente utile nella sede Arcigay di Rimini.

“Si tratta – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – di una pena simbolica ma incisiva . È stata violata la ‘Legge Mancino’ che punisce chi inneggia all’ideologia nazifascista o incita alla discriminazione per motivi religiosi, razziali, etnici o nazionali, ma anche altre specifiche norme del Codice penale. Inoltre, in una città libera e democratica come Cesena, manifestazioni di questo tipo non saranno mai tollerate”.

