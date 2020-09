Michele Napoli: il consigliere di Fratelli d’Italia e l’omosessualità contro natura

Michele Napoli è consigliere comunale per Fratelli d’Italia a Potenza. Ieri durante la riunione del Consiglio comunale di Potenza che ha approvato la mozione contraria al disegno di legge contro l’omotransfobia (il ddl Zan-Scalfarotto) il consigliere ha parlato di “omosessualità contro natura”. Ecco cosa ha detto Michele Napoli: “L’omosessualità, diciamolo con chiarezza, così usciamo proprio dagli equivoci, è contronatura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale, un diritto sacrosanto”

Dopo la morte di Maria Paola Gaglione la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva detto “Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali a quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera. C’é una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi. Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al più presto. Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che la violenza non è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge”. Magari invece di fare post su Facebook si potrebbe occupare prima di chi nel suo partito gli omosessuali li tratta come il consigliere di Potenza.