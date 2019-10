Il grande ritorno di Michele Caruso a Chi l’ha visto?

Michele Caruso torna a fare visita a Federica Sciarelli in quel di Chi l’ha visto? e stavolta utilizza i pochi secondi di diretta per mandare a quel paese la conduttrice del programma. Sono anni che il disturbatore delle radio romane telefona in diretta in trasmissione con segnalazioni da mitomane o fingendosi un’altra persona (leggi qui). Ieri è successo di nuovo.

“Io lo dico sempre che questo Caruso si deve andare a far curare”

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈#chilhavisto pic.twitter.com/PxVssuuEAK — Teresa_La_Vispa (@Teresa_La_Vispa) October 16, 2019

Lui si è fatto un nome in questi anni telefonando alle radio romane e presentandosi come “Michele Caruso da Colli Aniene”. Si tratta, secondo la leggenda metropolitana, di un giovane nato a Crotone che spesso chiama le radio sportive romane ed è considerato un rompiscatole dai conduttori, se non di peggio. E in effetti sul suo profilo Facebook lui si presenta come “intrattenitore radiofonico” – in un certo senso indubbiamente lo è – presso il “sono il datore di lavoro di me stesso”.

Spesso la Sciarelli si è arrabbiata con il tizio per le telefonate, accusandolo di speculare sul dolore per visibilità e accusandolo in varie occasioni di mitomania. Il tizio se l’è ovviamente legata al dito e in ogni edizione di Chi l’ha visto? cerca di “partecipare” a modo suo come in questa occasione.

Leggi anche: Il Fatto e le lobby anti-M5S che ingaggiano Casaleggio