Il Fatto e le lobby anti-M5S che ingaggiano Casaleggio

Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Carlo Tecce oggi racconta le lobby anti-M5S che ingaggiano Casaleggio, ovvero le aziende di gioco, navi e tabacco che hanno affidato all’azienda di Davide lavori a ridosso delle elezioni del 4 marzo 2018, alla vigilia del voto che ha sospinto i Cinque Stelle al potere con il 32 per cento dei consensi.

Lottomatica è un operatore di scommesse, per lo Stato organizza il gioco del Lotto e, due anni e mezzo fa, ha affidato ai tecnici di Casaleggio il portale di “Generazione Cultura”, un concorso che mette in palio stage retribuiti per giovani laureati in collaborazione con la Luiss, l’università di Confindustria. S’è appena conclusa la quarta edizione, la terza con il supporto della Casaleggio Associati. Philip Morris è un gigante del tabacco, fattura 80 miliardi di dollari, e ha reclutato gli esperti di Casaleggio per una consulenza sulla comunicazione digitale in Italia, che ha coinciso con l’apertura di un canale Twitter nel novembre 2017 e che oggi conta 912 follower.

Moby Lines è un frammento del patrimonio di Vincenzo Onorato, armatore napoletano, patron pure di Tirrenia e Toremar. Tra l’autunno 2017 e la primavera 2018, Onorato ha lanciato la campagna “naviga italiano”per spingere la politica a intervenire sulle norme per i marittimi comunitari e i relativi vantaggi fiscali, la diffusione su Internet l’hanno curata Davide e colleghi. I tre contratti valgono gran parte dei bilanci della Casaleggio Associati, che ha dichiarato 1,17 milioni di euro di ricavi nel 2017 e 2,04 nel 2018 con un aumento del 60 per cento, confermati i tredici dipendenti e utili di esercizio in risalita da 20.000 a 180.000 euro. Lottomatica paga circa 110.000 euro annui per “Generazione Cultura”, il compensodi PhilipMorris –secondo informazioni non smentite di più fonti qualificate –è di oltre 500.000, stessa cifra per “naviga italiano”di Moby Lines.