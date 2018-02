Micaela D’Aquino: la candidata M5S che era alla cena di Forza Italia

Gli attivisti del M5S di Rovigo hanno accolto con una certa sorpresa la notizia di Micaela D’Aquino nel collegio uninominale al Senato. Come raccontava qualche giorno fa il Gazzettino nessuno degli esponenti locali del MoVimento 5 Stelle sapeva chi fosse né l’aveva mai vista. Niente di nuovo sotto il sole, come abbiamo imparato la scelta dei candidati per l’uninominale è prerogativa dei vertici che non hanno alcun obbligo di consultare il territorio o gli attivisti.

La foto di Micaela D’Aquino con Renato Brunetta

La candidata pentastellata sfiderà il Pier Paolo Baretta del Partito Democratico, la coordinatrice provinciale padovana di Forza Italia Roberta Toffanin e Tania Azzalin (ex assessore a Porto Viro) di LEU. La Voce di Rovigo riferisce però che la consulente del lavoro candidata all’uninominale sarebbe stata avvistata ad una cena di ringraziamento di Forza Italia alla quale ha partecipato il Presidente dei deputati azzurri Renato Brunetta. Cosa ci faceva, scrive la Voce, Micaela D’Aquino «la sera di venerdì 22 dicembre, all’autodromo di Adria alla “cena degli auguri” di Forza Italia?».

Ad “inguaiare” la D’Aquino una foto che la Voce pubblica in prima pagina e che la ritrae sorridente assieme all’onorevole Brunetta. Non si trattava certo di una cena qualsiasi stando a come la descrivono le cronache locali. La “Serata degli Auguri di Natale” organizzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia di Rovigo è stata di fatto la riunione degli stati generali del partito di Berlusconi nel Polesine.

Erano presenti tra gli altri, il commissario regionale di FI Adriano Paroli l’assessora regionale Elena Donazzan e l’eurodeputata Elisabetta Gardini. In tutto circa 350 invitati. Nessuno però sa dire cosa ci facesse lì la D’Aquino, che all’epoca probabilmente non era ancora nell’orbita del M5S. Era lì ad accompagnare qualcuno? Non risulta che la D’Aquino abbia avuto alcun ruolo in Forza Italia. Forse però qualche simpatia, visto che ha partecipato alla cena di Natale dove Forza Italia ha fatto il punto in vista delle Politiche.

Foto copertina via Facebook.com