«Mi hai tradito»: la telefonata sentimentale tra Salvini e Di Maio

Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera oggi riporta un retroscena che riguarda Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due capi della maggioranza gialloverde, che si sarebbero sentiti il 7 agosto dopo le dichiarazioni del Capitano sulla caduta del governo Conte. Il contenuto della conversazione è esilarante anche se la telefonata è stata raccontata alle truppe del MoVimento 5 Stelle per spiegare le ragioni pentastellate:

Il leader della Lega ha appena incontrato Giuseppe Conte al quale ha comunicato la volontà di aprire la crisi e in serata è atteso a Sabaudia dove dovrebbe fare un annuncio importante (annuncio che verrà ritardato di 24 ore per permettere al premier di conferire con Sergio Mattarella). In questo lasso di tempo, mentre i media rilanciano le indiscrezioni di una rottura nell’esecutivo, si consuma lo strappo. E si ribaltano i ruoli.

La Lega finora non ha comunicato nulla al M5S. La crisi, per Di Maio, al momento è solo uno spettro evocato da tv e giornali. Ma dopo il colloquio con Conte, il vicepremier pentastellato riceve un messaggio da Salvini e richiama. «Ti rendi conto di quello che stai facendo?», dice. Di Maio teme che la crisi possa far aumentare l’Iva e che molti provvedimenti si blocchino.