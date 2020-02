«Mi chiedeva foto hard e sesso altrimenti mi avrebbe bocciata»

Il Corriere del Mezzogiorno Campania oggi racconta la storia di una studentessa di primo anno dell’Accademia delle Belle Arti e dei rapporti sessuali chiesti e ottenuti da un docente:

«Lui era molto insistente, mandava audio, alternava momenti nei quali, tra virgolette, mi corteggiava, ad altri nei quali mi chiedeva di inviargli foto». Foto di che tipo?

«Inizialmente nulla di particolare, poi ha cominciato a chiedere immagini sempre più spinte. Io non ero convinta. Ha minacciato che mi avrebbe bocciato all’esame se non gliele avessi mandate». In che mese è accaduto?

«A inizio ottobre mi ha sollecitato a spedirgli le prime foto. Lo ricordo bene perché i corsi ancora non erano cominciati. Poi ne ha volute altre». Ha conservato quelle conversazioni in chat?

«Sì e sono state acquisite dai carabinieri». Poi cosa è successo?

«Non si è accontentato delle foto. Si è fatto ancora più insistente. Ha detto che sarei dovuta andare al cinema con lui. Mi ha chiesto infine, sempre sotto il ricatto della bocciatura all’esame, di andare a casa sua. Ho ceduto. Abita nel centro storico. Era ancora ottobre. Quando sono entrata si è subito buttato addosso. Io ero passiva, come paralizzata. Non mi sono sentita bene in quei momenti».

Sulla vicenda i legali del professore raccontano una storia diversa: è stata la ragazza a contattare per prima il professore, c’è stato un rapporto reciproco e ci sono centinaia di messaggi in cui i due parlano di dress code, ovvero di come lei avrebbe dovuto vestirsi oltre che di sesso. Per questo, sostengono, la relazione, breve e già rotta, è stata consenziente. Il direttore dell’Accademia ha fatto recapitare soltanto un provvedimento di ammonimento al docente, in attesa della conclusione delle indagini della procura.

Leggi anche: La Verità e il PD che vuole toglierci i figli a 3 anni