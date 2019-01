La metamorfosi del presidente Mattarella annunciata dal Corriere

Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, pubblica oggi un’analisi sulla presidenza della Repubblica ai tempi del governo gialloverde che contiene molti elementi interessanti a proposito della nuova strategia di Sergio Mattarella. Ricordando che anche altri inquilini del Quirinale avevano cominciato il loro mandato in assoluta tranquillità e l’hanno concluso con l’interventismo (Cossiga, Scalfaro, Napolitano): così Mattarella inaugura una sorta di fase 2 del suo mandato dopo la fase 1.

Una funzione «di accompagnamento», nel caso dell’esecutivo gialloverde, visibile in particolare nell’attenzione che Mattarella ha dedicato alla sfera economica. Cioè nell’aver posto come essenziali i vincoli finanziari, perché quello era il problema da lui sollevato fin dall’atto di formazione del governo.

Non metteva ostacoli al programma («ho le mie idee ma devo metterle da parte», ripete spesso), purché rientrasse nei limiti consentiti dall’articolo 81 della Carta sull’equilibrio tra entrate e spese. Un’ottica in cui va inquadrato pure il suo no a Savona, che non era un no alla persona, ma il tentativo di avere un’interlocuzione più tecnica che politica al ministero di via XX Settembre.