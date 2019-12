MES: a chi conviene se si rinvia la firma

La Repubblica pubblica oggi una serie di domande e risposte sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES – European Stability Mechanism) e sul Fondo Salva Stati.

Serve veramente o è una truffa delle tecnocrazie europee? Serve veramente. Anzi è già stato utilizzato cinque volte da quando è nato, in embrione, nel 2010, con il nome di European Financial Stability Facility: in Grecia (2010), in Irlanda (2011), in Portogallo (2011), in Spagna (2012), a Cipro (2013). Il Mes, si chiama così dal 2012, ha come obiettivo la stabilità finanziaria del club dell’euro: significa che quando uno Stato perde la fiducia dei mercati che mandano deserte le aste, il fondo interviene e compra.

Un varco alla ristrutturazione comunque si apre?

Il varco c’è, all’articolo 12, dove si dice che “in casi eccezionali” può essere presa in considerazione una “forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato”. Tuttavia evitato l’automatismo, l’Italia non poteva evitare anche questo aspetto; senza contare che la ristrutturazione del debito greco è stata fatta anche con il vecchio statuto del Mes.

Stiamo facendo un favore alle banche tedesche?

No. Lo stiamo facendo a noi stessi. Intanto la Germania contribuisce con la quota più elevata, il 26,9 per cento al Mes. Ma la riforma del Mes è stata fatta proprio per autorizzarlo ad intervenire in caso di crisi puramente bancarie. E siccome grandi banche tedesche sono ritenute in difficoltà, il Mes è quanto mai necessario. Non per fare un regalo ai tedeschi, ma per evitare una eventuale crisi di sistema che investirebbe i paesi deboli e molto indebitati come l’Italia.