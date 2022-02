Giorgia Meloni ha anche il coraggio di fare la vittima per le critiche sul mancato vaccino alla figlia | VIDEO

Giorgia Meloni a Cartabianca rispondendo a una domanda di Luca Telese sulle minacce a Bassetti in strada risponde: “Sulla violenza si figuri se non sono solidale. Posso dirle che succede anche a me. Io ho avuto mia figlia sbattuta su tutte le prima pagine avendo fatto una scelta comune a tantissimi italiani, visto che meno il 10% degli italiani ha vaccinato i figli con meno di 11 anni contro il Covid. Non si creano mostri, io sono una madre come tutte le altri madri. C’è stata troppa aggressività sulla questione dei vaccini. Io ho dichiarato questo perché mi viene chiesto tutti i giorni. È un dato statistico, se meno del 10% ha vaccinato i suoi figli vuol dire che qualcun altro nel Parlamento ha scelto di non farlo, anche a sinistra. Questo tema della vaccinazione è stato trattato in maniera troppo aggressiva”.

Giorgia Meloni ha anche il coraggio di fare la vittima per le critiche sul mancato vaccino alla figlia

Sulla questione delle concessioni balneari poi: “Quelle aste non le vinceranno i giovani, verranno vinte tutte da multinazionali straniere. Noi avremmo prorogato le concessioni fino al 2033”. Sullo stato del centrodestra: “Il modello Le Pen funzionerebbe se gli altri partiti del centrodestra dicessero che non vogliono Fdi. Se andiamo con questa legge elettorale, dovrebbe esserci una coalizione. Se Fdi avrà il peso che io spero che abbia, il rischio che Fdi vada a fare un governo col Pd o i 5 Stelle non c’è. Con Matteo Salvini non ci siamo più sentiti. Non ci siamo ancora incontrati ma è già accaduto in passato che ci fossero dei periodi in cui non ci siamo sentiti. Valuteremo. Oggi i dati dicono che se si votasse e ci fosse un centrodestra compatto ragionevolmente potrebbe vincere le elezioni e governare senza il Pd. Bisogna evitare le polemiche e andare ai fatti e sui fatti prima o poi sicuramente ci sarà un momento per parlare. Io penso che nel centrodestra nessuno ha creduto come Fdi che mai ha fatto accordi con la sinistra. Io agli italiani dico ‘volete un governo di centrodestra?’ Se votate Fdi siete sicuri di averlo, per gli altri non posso garantire”.