Bassetti insultato e minacciato dai novax mentre è seduto al tavolino del bar

All’inizio era idolatrato dai “negazionisti” della prima ora quando si batteva, in televisione, contro le restrizioni al termine della prima ondata di questa pandemia. Poi sono arrivati i vaccini e un medico, professore e scienziato non poteva far altro che analizzare e studiare i dati per ribadire la bontà dei prodotti utilizzati per la campagna di immunizzazione e la loro efficacia. Pensieri e parole che hanno portato a una valanga di odio contro Matteo Bassetti che viene continuamente e ferocemente attaccato e minacciato dai no vax. L’ultima volta anche “dal vivo” mentre era in un bar a fare aperitivo con sua moglie.

Bassetti minacciato e aggredito dai no vax mentre faceva l’aperitivo

È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, quando Matteo Bassetti si trovava in un bar di Genova – nel centro del capoluogo ligure – insieme a sua moglie. Ed è lì che, mentre loro erano seduti a un tavolo, un gruppetto di persone si è avvicinato insultandolo e aggredendolo:

“Nemmeno un aperitivo in santa pace! Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia moglie. Un attacco vile, gratuito, in una contesto della mia vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino. Questi personaggi con un attacco simile (al grido di “Bassetti vattene da Genova”) per l’ennesima volta dimostrano quanto poco gli importi del vaccino, della salute, del benessere sociale, in quanto il loro scopo e’ soltanto quello di fomentare odio nei miei confronti e di tutti i sanitari e turbare la tranquillità dei cittadini. Ciò che mi rammarica di più è che, nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una parte anche della politica cittadina genovese non abbia mai speso una parola di solidarietà. Meditiamo. Personalmente, continuerò a lottare per quei valori di libertà, anche di espressione, che mi hanno sempre animato. Avanti a testa altissima”.

E non è la prima aggressione e la prima pioggia di minacce che il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova riceve. Ad agosto raccontò di esser stato “avvicinato” sotto casa sua, mentre qualche giorno prima i no vax avevano fatto circolare il suo indirizzo (e numero di telefono) sui canali Telegram. Una dinamica, quest’ultima, che continua a ripetersi. La fronda antivaccinista, quasi quotidianamente, continua a condividere sui loro canali social gli screenshot che mostrano i dati sensibili di Matteo Bassetti e quelli di Mario Draghi, incitando tutti ad atti (di qualsiasi tipo) contro di loro. Per questo motivo il medico è anche finito sotto scorta. Ma questo sembra non intimidire i no vax.