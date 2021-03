La “simpatia” della Meloni con cui dice che preferirebbe le dimissioni di Zingaretti da governatore del Lazio

“Se volessi fare una battuta, quando sento Zingaretti dire che si vergogna del Pd… chi sono io per non essere d’accordo”

le reazioni all’annucnio delle dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti sono state molte, arrivate da più parti. Il primo (quasi), è stato il più inaspettato Matteo Salvini. Poi, certo, tutta la schiera dei democratici, e personaggi più o meno pubblici. Non poteva mandare quindi anche quello di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, unico partito “strutturato” all’opposizione in Parlamento. Ovviamente è intervenuta anche lei nella questione, anche se ha esordito dicendo di non voler intervenire. Ma va bene, ha scritto sul suo profilo Twitter poche ore dopo la comunicazione di Zingaretti:

Non entro nelle dinamiche interne di altri partiti e non lo farò nemmeno col Pd. Ammetto, però, che dopo anni di malgoverno e dopo gli ultimi scandali sulle mascherine, avrei commentato volentieri le dimissioni di Nicola #Zingaretti da Presidente della Regione Lazio…

Ma non si è limitata a commentare i fatti (anche se aveva scritto di non volerlo fare) su Twitter. Ha ripetuto quanto aveva scritto sulla sua pagina social anche ospite a Tg2 Post.