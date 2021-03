La (strana) solidarietà di Salvini per Zingaretti: “Mi spiace che il Pd abbia problemi interni”

Le dimissione di Nicola Zingaretti da segretario del partito democratico sono arrivate nel silenzio, e ora – come è normale che sia per partito che circa un italiano su cinque vota – sono partite le reazioni. Strano a dirsi, ma da chi arriva la prima? Dal leader della Lega Matteo Salvini, da cui certo non ci si aspettava una solidarietà così immediata. Eppure con un post lo scrive su Facebook, decidando una riga di cinque al compagno di coalizione: “Spiace che il PD abbia problemi interni che costringono Zingaretti a dimettersi”. E poi: “Spero che l’addio di Zingaretti non sia un problema per l’esecutivo”

Dimissioni Nicola Zingaretti, le reazioni della politica

Dagli ambienti interni al partito fanno sapere che questo annuncio di Nicola Zingaretti sia stato un fulmine a ciel sereno. Totalmente spiazzati: sia alla Camera che al Senato i gruppi parlamentari Pd – lo scrive l’AdnKronos – non sapevano nulla delle intenzioni del segretario. Nei corridoi del Nazareno vige infatti lo sconcerto, e ancora voci autorevoli non hanno commentato le dimissioni annunciate dal governatore della Regione Lazio.